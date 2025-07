Koran-Verbrennung: Proteste in Schweden

In Schweden ist es am Rande von Protesten gegen Koran-Verbrennungen bei Kundgebungen einer rechtsextremen Partei zu schweren Ausschreitungen mit dutzenden Verletzten und Festnahmen gekommen. In Norrköping wurden drei Menschen durch Warnschüsse der Polizei verletzt