Türkei: 69-Jähriger erleidet Herzinfarkt während Gebet

Der 69-jährige Selahattin Özcan erlitt inmitten eines Tarawihgebets in einer Moschee in der türkischen Provinz Sinop einen Herzinfarkt. Wegen seines Zusammenbruchs unterbrach die Gemeinde das Gebet. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.