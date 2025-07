Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat am Mittwoch einen Besuch in Israel für den 24. Mai angekündigt. Dies berichtet die Zeitung „Daily Sabah“. Beide Länder bemühen sich, die belasteten bilateralen Beziehungen zu verbessern. Die Türkei hat in diesem Zusammenhang wiederholt betont, dass die Festigung der Beziehungen zu Israel nicht auf Kosten ihrer Entschlossenheit gehe, die „palästinensische Sache zu schützen“.

Energie als wichtiger Bereich künftiger Zusammenarbeit

In einem Gespräch mit dem Sender „CNN Türk“ sagte Çavuşoğlu, er werde am 24. Mai zusammen mit Energieminister Fatih Dönmez nach Israel und Palästina reisen. Im Zuge des Besuchs werde er mit seinem israelischen Amtskollegen unter anderem über die Ernennung von Botschaftern sprechen.

Die Türkei und Israel haben sich in den letzten Wochen bemüht, ihre seit langem angespannten Beziehungen zu verbessern. Als möglicher Bereich der Zusammenarbeit wurde dabei insbesondere die Energieversorgung angesprochen.

Präsident Tayyip Erdoğan sagte letzten Monat, er sei „sehr, sehr hoffnungsvoll“, was die Zusammenarbeit mit Israel im Energiebereich angehe, und er hoffe, das Thema mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett besprechen zu können.

Zusammenstöße an der Al-Aksa-Moschee

Am Dienstag äußerte sich Erdoğan gegenüber seinem israelischen Amtskollegen Isaac Herzog „sehr bestürzt“ über die Zusammenstöße und den Einsatz von Sicherheitskräften in und um die Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem.

Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Palästinenser werfen Israel vor, es wolle seine Kontrolle über die heiligen Stätten ausweiten.

