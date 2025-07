Als erste deutsche Universität hat die Uni Köln mit Professorin Katajun Amirpur eine Rektoratsbeauftragte für Rassismuskritik ernannt. „Sie wirkt in dieser – zunächst für zwei Jahre bestellten – Funktion auf den Abbau rassistischer Strukturen hin“, teilte die Hochschule am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Demnach kommen auf die Beauftragte mehrere Aufgaben zu. Sie werde lenkende und koordinierende Aufgaben übernehmen, „um rassistischer Diskriminierung entgegenzutreten“. Der Aufbau von Beratungsstrukturen für rassistische Diskriminierungen von Studierenden und Beschäftigten oder die Mitgestaltung der „rassismuskritischen Auseinandersetzung der Universität in Lehre/Studium, Forschung und Verwaltung“ gehörten zu den weiteren Aufgabenbereichen von Amirpur.

„Dass Köln nun als erste Universität Deutschlands diese Beauftragtenfunktion für Rassismuskritik einrichtet, heißt nicht, dass wir an der UzK mehr Rassismus haben als anderswo, sondern dass wir das Problem aktiv angehen“, erklärte die Beauftragte laut Mitteilung der Hochschule.

