General: Russland strebt völlige Kontrolle über Donbass und Südukraine an

Um eine Landverbindung zur annektierten Krim-Halbinsel zu schaffen, will Russland laut General Rustam Minnekajew in der „zweiten Phase der Spezialoperationen“ in der Ukraine die vollständige Kontrolle über den Donbass und die Südukraine erlangen.