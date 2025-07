Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet lobte die Bemühungen der Türkei, den Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu beenden. Zudem verwies Laschet auf die Bedeutung der geopolitischen Lage des Landes. Der ehemalige CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Laschet sprach auf einer Konferenz der Türkisch-Deutschen Unternehmerverein NRW (TDU NRW) am Donnerstag in Köln.

Die Türkei sei geografisch und geopolitisch ein sehr wichtiges Land. Sie spiele eine bedeutende Rolle bei der Lenkung der Investitionen und der Wirtschaft in der arabischen Region, betonte Laschet. Daher solle die „neue Position der Türkei von Deutschland gesehen und unterstützt werden".

Türkei und Deutschland sind sehr wichtig füreinander

Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei hätten eine bedeutende Dimension erreicht. Beide Länder seien in wirtschaftlicher Hinsicht sehr wichtig füreinander. In seiner Rede wies Laschet darauf hin, dass die Türkei mit der richtigen Politik Investitionen anziehen könne.

Laschet lobte auch die konstruktive Rolle Ankaras im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Er habe auch am Diplomatieforum Anfang März in Antalya teilgenommen. Dort hatten Russland und der Ukraine eine Gelegenheit gefunden, sich während des Krieges in der Türkei zu treffen. Die Türkei habe bewiesen, dass sie als Gastgeber in vielen kommerziellen und politischen Bereichen vermitteln könne, so Laschet in seiner Rede.