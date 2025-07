Die türkische First Lady Emine Erdoğan und der Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission für einen europäischen Grünen Deal, Frans Timmermans, sind in Ankara zu einem Gespräch zusammengekommen. Nach dem Treffen am Donnerstag lobte Timmermans auf seinem Twitter-Account Erdoğans Umweltprojekte.

Ihre Beiträge zur „Null Abfall“-Politik machten sie zu einer Verfechterin für Umweltfragen, so Timmermans. „Wir erörterten die Bedeutung der europäisch-türkischen Zusammenarbeit zur Reduzierung von Mikroplastik aus Textilien und intelligenter Landwirtschaft“, informierte er weiter. Die türkische First Lady betonte bei dem Gespräch unter anderem die Bedeutung internationaler Kooperationen bei Umweltfragen.

An dem Treffen nahm neben dem türkischen Minister für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel, Murat Kurum, auch der stellvertretende Umweltminister Mehmet Emin Birpınar teil.