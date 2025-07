„Israels Besatzung ist antijüdisch”

Die jüngsten Überfälle Israels auf palästinensische Gläubige auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee haben in New York City zu Protesten geführt. Orthodoxe jüdische Gruppen schlossen sich dutzenden Demonstranten bei einem Marsch vor dem israelischen Konsulat an.