Shanghai: Covid-Lockdown in der 4. Woche

In Chinas größter Stadt Shanghai wurden am Samstag 19.657 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Es wurden Gitterzäune um einige Wohngebäude errichtet. In der vergangenen Woche sollen die Behörden auch ganze Gemeinden, darunter auch nicht infizierte Menschen, mit der Begründung verlegt haben, man müsste ihre Häuser desinfizieren. Die Stadt befindet sich seit vier Wochen im Lockdown.