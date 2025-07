Osman Kavala ist am Montag zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Istanbul sprach Kavala wegen Umsturzversuches im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 in der Türkei schuldig.

Wegen des „Versuchs, die Regierung der Republik Türkei abzuschaffen oder sie ganz oder teilweise an der Erfüllung ihrer Aufgaben zu hindern“ verurteilte das 30. Oberste Strafgericht in Istanbul den Angeklagten Kavala gemäß Artikel 312/1 des türkischen Strafgesetzes zu einer erschwerten lebenslangen Haftstrafe.

Der 64-jährige Kavala saß seit November 2017 in Untersuchungshaft. Sieben weitere Angeklagte wurden zu 18 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde Haftbefehl erlassen.

Die Vorwürfe im Verfahren lauteten der Anklageschrift zufolge Umsturzversuch im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 sowie „politische und militärische Spionage“ im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016. Von dem Spionage-Vorwurf wurde Kavala freigesprochen.