New York: Religionsgemeinden versammeln sich zum Iftar

Mitglieder der muslimischen, christlichen und jüdischen Gemeinde haben sich am Montag zu einem gemeinsamen Fastenbrechen im Türkischen Haus versammelt, das vom Konsulat der Republik Türkei in New York organisiert wurde. Generalkonsul Reyhan Özgür sagte, die Gläubigen seien unter demselben Dach zusammengekommen, um denselben Tisch für den Frieden zu teilen. Özgur würdigte auch die Oster- und Pessach-Feiertage, die in diesem Jahr beide zeitlich mit dem Ramadan zusammenfielen.