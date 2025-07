Großbritannien hat als erstes europäisches Land den Kauf türkischer Transportdrohnen beschlossen. Beauftragt wurde das türkische Unternehmen Fly Bvlos Technology, das am Technopark der Technischen Universität Gebze ansässig ist, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde. Insgesamt sollen fünf Drohnen vom Typ „Jackal“ an das britische Unternehmen Flyby Technologie exportiert werden.

Flyby Technologie-Gründer Jon Parker wies darauf hin, dass es sich bei der gekauften Drohne um die neueste Technologie auf dem Markt handele. „Wir haben bei unserer ersten Bestellung fünf Fahrzeuge gekauft. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 1,2 Millionen Dollar. Wenn wir jedoch an die Zukunft denken, ist das eine sehr kleine Investition.“ Die Türkei sei im Bereich der Drohnen-Technologie auf dem besten Weg, eine Supermacht zu werden.

Murat Islıoğlu, Geschäftsführer von Fly Bvlos, hob die besonderen Eigenschaften der Drohne hervor. So sei „Jackal“ speziell für den Frachttransport in der Luftfahrtindustrie konzipiert worden. „Da die Software und die Hardware jedoch vollständig in unserem Besitz sind, können wir bei Bedarf verschiedene Aufträge umsetzen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir das System für jeden Bereich, der benötigt wird, entwickeln und warten können“, sagte er.

Die „Jackal“-Drohne weist laut Hersteller eine Traglast von 15 Kilogram aus und hat eine Flugreichweite von 130 Kilometern. Da es sich um eine Drohne handelt, die senkrecht starten und landen kann, ist sie nicht auf eine Landebahn angewiesen.

