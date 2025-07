Syrische Kinder in Kassel rassistisch beleidigt und mit Tod bedroht

Ein Mann soll in Kassel gegen zwei syrische Kinder in rassistischer Weise beleidigt und Todesdrohungen gegen sie ausgesprochen haben. Der mutmaßliche Täter soll sich am lauten Weinen eines der Kinder – welches nur drei Jahre alt war – gestört haben.