Ümit Davala, der mit 5 Jahren in Deutschland mit dem Fußballspielen begann, kam mit 21 in die Türkei und wechselte zunächst zu Afyonspor. Nach Stationen bei Istanbulspor und Diyarbakırspor wechselte er in der Saison 1996/1997 zu Galatasaray. In der Saison 2001/2002 wechselte er nach Mailand, nachdem er zuvor 4 Meisterschaften in der Süper Lig, 2 türkische Pokale, 1 UEFA-Pokal und 1 UEFA-Superpokal bei Galatasaray gewonnen hatte. Ümit Davala, der bei der WM 2002 mit seiner Frisur auf sich aufmerksam machte, wechselte im Tausch mit Dario Simic zunächst zu Inter und beendete die Saison 2002/2003 auf Leihbasis bei Galatasaray Istanbul.

„Mein Ziel ist die Meisterschaft!“

Am 28. Juni 2003 wurde Ümit Davala an Werder Bremen ausgeliehen, während er offiziell noch beim italienischen Team Inter Mailand spielte. In seiner Antrittsrede bei der Vertragsunterzeichnung sagte Ümit Davala, dass er Werder schon seit seiner Kindheit bewundere und sogar Bettwäsche mit einem Werder-Logo gehabt habe. Gefragt nach seinem Ziel, verblüffte er mit seiner Antwort „Meisterschaft“ die anwesenden Journalisten, weil Werder zuletzt in der Saison 1992/1993 Meister geworden und in den folgenden Spielzeiten früh aus dem Meisterschaftsrennen ausgeschieden war. Ümit Davala wiederholte in seinen Interviews in seiner Karriere bei Werder immer wieder sein ausgerufenes Ziel und wurde wegen dieser selbstbewussten Worte teils belächelt.

Er kam aus der gleichen Stadt wie Thomas Schaaf!

Ümit Davala suchte den örtlichen Mercedes-Benz-Händler auf, um sich ein Fahrzeug auszusuchen, das der Verein ihm zur Verfügung stellen sollte. Dabei warnten ihn die Verkäufer, dass Trainer Thomas Schaaf Spieler, die in protzigen Autos vorfuhren, nicht möge. Ümit Davala ignorierte diese Warnungen und entschied sich für das Modell CL 500, mit dem er dann zu den Trainingsplätzen fuhr, weil er der Meinung war, dass Fußballspieler in der Bundesliga Fahrzeuge der Spitzenklasse fahren sollten. Schon nach kurzer Zeit eiferten ihm seine Teamkollegen nach und begangen ebenfalls damit, extravagante Modelle zu bevorzugen. Ümit Davala kam wie sein Trainer Thomas Schaaf in Mannheim auf die Welt. Die beiden sprachen manchmal mit Mannheimer Akzent miteinander.

Für Werder-Fans war er einer der 4 Topstars des Teams!

Ümit Davala, der öfters mit seinen Teamkollegen zum Abendessen ging, änderte das System, bei dem jeder seine eigene Rechnung bezahlte, und lud stattdessen seine Mitspieler ein. Mit dieser Geste setzte er ein Zeichen für seine Teamkollegen. Mit der Organisation von Events wie Paintball-, Geburtstags- und Grillpartys trug er wesentlich zur Festigung der Freundschaft im Team bei. Die Werder-Fans würdigten diese Beiträge von Ümit Davala und stellten den türkischen Fußballspieler zusammen mit Ailton, Johan Micoud und Nelson Haedo Valdez in einer Choreografie vor, die sie beim Spiel gegen Hamburg am 29.11.2003 aufführten.

Bei Werder war er zum ersten Mal Gegner von Galatasaray!

Werder beendete die Hinrunde als Tabellenführer der Bundesliga und absolvierte das Trainingslager in der Winterpause in Antalya, wo die Mannschaft am 17. Januar 2004 im Finale eines Turniers in Antalya auf Galatasaray unter der Führung von Fatih Terim traf. In dem Spiel, das Galatasaray mit 2:0 gewann, traf Ümit Davala erstmals auf sein ehemaliges Team.

Seine Auseinandersetzung mit Amanatidis war der Wendepunkt bei Werder!

Den Wendepunkt seiner Karriere bei Werder erlebte Ümit Davala am 10. April 2004 im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Nachdem ihn Ioannis Amanatidis zuvor schon provoziert hatte, wurde Davala nach einem tätlichen Streit mit dem griechischen Fußballspieler des Feldes verwiesen und musste die Saison frühzeitig beenden, da er für vier Spiele gesperrt wurde. Ümit Davala hatte nach diesem Tag verletzungsbedingt kaum noch Einsatzmöglichkeiten.

Sein Rap-Album wurde mehr als 100.000 Mal verkauft!

Ümit Davala, der sich seit seiner Kindheit auch für Rapmusik interessierte, kam in der Saison 2003/2004 aus Bremen in die Türkei, ging für das Album, das er veröffentlichen wollte, ins Studio und veröffentlichte am Ende der Saison sein Album namens "Ümit Davala 2-0-0-4". Berkant Göktan, der erste türkische Fußballspieler, der eine Bundesliga-Meisterschaft gewann, spielte in einem Clip zum Titel "Hadi Gülüm Yandan" mit. Der Videoclip zu seinem Song "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi“ wurde im İnönü-Stadion produziert. Ümit Davalas Rap-Album, das die Spitze der Musik-Charts eroberte, verkaufte sich mehr als 100.000 Mal. Er wurde mit Werder Bremen zwar Meister und DFB-Pokalsieger, doch mehr als diese Erfolge machte sein Album von sich reden. In den Texten seines Songs „Rapstar“ machte der unter dem Synonym Ceza bekannte Künstler Bilgin Özcalkan verschiedene Anspielungen auf Ümit Davala und kritisierte die Stimme bzw. den Umgang mit dem Mikrofon des Werder-Fußballers. Ümit Davala, der, wie in der Rap-Szene eigentlich üblich, darauf hätte reagieren müssen, zog es vor zu schweigen, weil er sein Musikalbum nur zu Hobbyzwecken veröffentlicht hatte.

Er hörte bei Werder mit dem Fußballspielen auf!

Ümit Davala, der am 10. August 2005 sein letztes Spiel bei Werder gegen den FC Basel bestritt, kam insgesamt bei 46 Pflichtspielen im grün-weißen Trikot zum Einsatz und gewann jeweils einen Meistertitel bzw. den DFB-Pokal. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in der Saison 2005/2006 kurz vor seinem 33. Lebensjahr die Fußballschuhe an den Nagel hängen.