Das Studium der christlichen Theologie hat einen neuen Lebensabschnitt für den Japaner Ali Hiroaki Kawanishi eingeläutet. „Eines Tages bin ich aufgewacht und habe beschlossen, zum Islam zu konvertieren“, teilte er am Montag der Nachrichtenagentur Anadolu mit. Nun wolle er die Menschen in seinem Heimatland über den Islam aufklären.

Kawanishis habe sein Interesse für den Islam während seines Studiums der christlichen Theologie an der Doshisha Universität in Japan entdeckt. „Es gab an der Fakultät Kurse zum Islam oder zum Judentum, um uns die grundlegenden Informationen zu diesen Religionen zu vermitteln“, erklärte der Japaner. Auch er habe diese Kurse besucht. „Dort habe ich den Islam auf eine Weise kennengelernt, wie er mir vorher noch nie bekannt war.“

„Das Christentum sprach meine Seele nicht an“, erinnerte sich der Konvertit. Ganz anders habe die Situation bei der islamischen Religion ausgesehen. „Ich empfand unbeschreibliche Gefühle“, sagte er. Entsprechend schnell und unkompliziert sei er schließlich auch konvertiert. Eigenen Aussagen zufolge machte er sich an jenem Tag, an dem er sich zur Konversion entschloss, auf den Weg in die Moschee und läutete damit den Beginn eines neuen Lebensabschnitts ein.

Nach seinem Übertritt zum Islam zog es Kawanishi 2015 in die Türkei. Demnach nahm er dort an der Ibn-Chaldun-Universität ein Masterstudium auf und setzte sich zugleich an der Stiftung für Forschung und Bildung in Istanbul (ISAR) mit der islamischen Religionslehre auseinander. Derzeit setze der Japaner sein Promotionsstudium an der Universität Tübingen im Bereich der islamischen Wissenschaft „Kalam“ fort.

Dem Konvertiten seien außer ihm selbst keine anderen Japaner bekannt, die sich in Europa oder Japan akademisch mit dem Islam auseinandersetzten. „Das ist für mich ein sehr besonderer Umstand“, betonte er. „Wenn ich in Zukunft einen Beitrag zur Aufklärung der Menschen in Japan über den Islam leisten und somit auch nur eine einzige Person in Japan erfreuen könnte, würde ich mich sehr glücklich schätzen.“