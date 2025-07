Die türkische Hilfsorganisation İHH hat im islamischen Fastenmonat Ramadan mehr als 2,7 Millionen Menschen in 58 Ländern versorgt. Wie die Nichtregierungsorganisation in einer Presseerklärung am Montag mitteilte, verteilte die İHH Tausende von Lebensmittelpaketen, ermöglichte 380.000 Menschen ein Fastenbrechen und versorgte bedürftige Familien mit Bargeld.

Alleine zum Zuckerfest verteilte die türkische NGO 312.000 Lebensmittelpakete und 122.000 Kleidungsstücke an Waisenkinder. Die Initiative erreichte Kinder auf fünf Kontinenten. In der Türkei brachte die İHH zusammen mit verschiedenen anderen humanitären Hilfsorganisationen Hilfsgüter an mehr als eine Million Menschen in 81 Provinzen.

Hilfsaktionen in 20 afrikanischen LändernIn Afrika war die Organisation laut Westafrika-Regionalleiter von İHH, Mustafa Ihsan Orhan, besonders aktiv. Die türkische Organisation startete Hilfsaktionen in mehr als 20 Ländern der Region.

„Unsere Priorität sind Flüchtlinge, vor allem in der westafrikanischen Region, wo es aufgrund der zunehmenden Konflikte ein Migrationsproblem gibt“, sagte Orhan. Dabei verwies er auf Projekte in Burkina Faso und Mali. „Wir haben auch Projekte für Flüchtlinge initiiert, die aufgrund der Konflikte in der Region an der Grenze zwischen Tschad und Kamerun in den Tschad geflüchtet sind.“

Muslime in Ukraine versorgtİHH-Generalsekretär Durmuş Aydın versprach im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, dass die Organisation an Hilfsaktivitäten in dem Land festhalten werde. „Es sollte bekannt sein, dass die Ukraine ein Land mit etwa zwei Millionen Muslimen ist. Daher wurde es notwendig, dort Ramadan-Aktivitäten durchzuführen“, fügte er hinzu.