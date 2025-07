PKK-Anhänger greifen Türken bei Kinderfeier an

Am Sonntag griffen Anhänger der Terrororganisation PKK türkische Teilnehmer eines Kinderfests am Basler Marktplatz an. Die Gruppe junger Männer zwischen 20 und 25 Jahren machen Handzeichen der PKK, hob Absperrungen auf und warf diese in Richtung der türkischen Familien.