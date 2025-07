Anlässlich des Europatages hat der EU-Delegationsleiter in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, die „sehr engen Beziehungen“ zwischen Brüssel und Ankara gelobt. „Es ist sehr schön zu sehen, dass Türken den Europatag genauso erfreut begehen wie wir und ihn als einen Tag sehen, an dem die Werte Europas gemeinsam gefeiert werden“, teilte er am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu mit.

Der Diplomat erklärte, dass der Europatag in der Türkei mit zahlreichen Events begangen werde, unter anderem zwei großen Veranstaltungen in Ankara. Zudem würden türkeiweit in 19 Städten EU-Informationszentren mit den Handelskammern kooperieren, um einzelne Veranstaltungen zu organisieren. Die Palette der Veranstaltungen umfasse dabei diverse Bereiche wie Sport oder Kunst.

„Die zentralen Botschaften des Europatages sind Frieden, Demokratie, Kooperation und Menschenrechte“, ergänzte Meyer-Landrut. Diese Werte wolle die EU jedes Jahr feiern.