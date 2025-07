Die Schweizer Polizei hat fünf mutmaßliche Anhänger der PKK-Terrororganisation festgenommen. Sie sollen Teilnehmer einer Kindertagsfeier in Basel angegriffen haben, bei der mindestens sechs Menschen verletzt wurden, wie das Nachrichtenportal „Daily Sabah“ unter Berufung auf eine Mitteilung der Basler Kantonspolizei berichtete.

Die Tatverdächtigen seien zwischen 24 und 30 Jahre alt. Es sei ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet worden, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei rief außerdem alle Personen, die Bilder oder Filmmaterial von dem Vorfall haben, dazu auf, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen. Die Polizei sucht nach weiteren Angreifern.

Absperrungen auf Familien geworfenAm Sonntagnachmittag hatten Anhänger der Terrororganisation PKK türkischstämmige Teilnehmer während eines Kinderfests am Basler Marktplatz angegriffen. Wie das schweizerische Nachrichtenportal „20 Minuten” berichtete, machte die Gruppe junger Männer die Handzeichen der PKK, hob Absperrungen und warf diese in Richtung der türkischen Familien.

Das Onlineportal zitiert einen Augenzeugen: „Sie provozierten und gingen auf Türken los.” Die Kinder des Augenzeugen, die ebenfalls vor Ort waren, weinten demnach und flehten den Vater an, sich nicht einzumischen. Der Mann ist davon überzeugt, dass die gewaltsame Aktion durch PKK-Sympathisanten im Vorfeld organisiert wurde. Es seien 30 bis 40 Anhänger am Basler Marktplatz gewesen, als er sich mit seinen Kindern von der Feier entfernte, so der Augenzeuge.

Angriff auf ältere Männer und KinderVon einer weiteren Augenzeugin hieß es gegenüber „20 Minuten”, dass sich kurz nach 17.30 Uhr mehrere Personen versammelt hätten und auf die Teilnehmer des Kinderfests zugestürmt seien. Die Angreifer prügelten der Augenzeugin zufolge auch auf ältere Männer und Kinder ein. „Ein Verwandter von mir wurde angegriffen und verprügelt, seine Frau wurde mit einer Eisenstange beworfen”, sagte die Augenzeugin.

Auch ältere Menschen seien mit Stangen attackiert worden und teils mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einige Angreifer seien dabei vermummt gewesen.