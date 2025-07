Die türkische Drohne Anka wird künftig auch in Kasachstan produziert. „Das unbemannte Luftfahrzeug Anka wird durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den Turkish Aerospace Industries und dem Unternehmen Kasachstan Engineering in Kasachstan gemeinsam produziert“, teilte der staatliche türkische Luft- und Raumfahrtkonzern TAI am Mittwoch mit.

Die Einigung zwischen beiden Staaten umfasst demnach auch die Kooperation im Bereich Technologietransfer, die auch Wartungs- und Reparaturarbeiten einschließt.

„Wir sind sehr enthusiastisch darüber, eine Einigung auf eine neue Anka-Produktionsstätte erzielt zu haben“, erklärte TAI-Chef Temel Kotil. Durch dieses Abkommen würden die Freundschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und Kasachstan weiter gestärkt, hob er hervor.

Im vergangenen Jahr war der Export der türkischen Anka-Drohne in das zentralasiatische Land vereinbart worden. Mit der jüngsten Absichtserklärung wird die Zusammenarbeit nun weiter vorangetrieben. Die Anka-Drohne gilt als eines der ersten Aushängeschilder der türkischen Drohnenproduktion. Seit Mitte der 2010er Jahre ist es der türkischen Militärindustrie gelungen, in die weltweiten Top 4 der Branche vorzustoßen.

