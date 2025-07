TRT Français offiziell gestartet – „Stereotype und Vorurteile entlarven“

Am Mittwoch wurde in Ankara die Plattform TRT Français eingeweiht. Mit diesem fünften internationalen Feed will die öffentlich-rechtliche türkische Medienfamilie TRT dem frankophonen Publikum Alternativen zu genormter Berichterstattung bieten.