Frankreich: PKK-Terrorsympathisanten greifen türkisches Generalkonsulat an

Noch nicht identifizierte Täter haben am Donnerstagmorgen das türkische Generalkonsulat in Paris mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Anhänger der terroristischen PKK bekannten sich später in einer Erklärung zu der Tat.