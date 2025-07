Die Delegation der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Türkei unter der Leitung von Obfrau Nurten Yılmaz (SPÖ) ist zu Gesprächen in die Türkei gereist. „Es ist wichtig, dass wir Abgeordneten einen konstruktiven Austausch miteinander pflegen, in dem auch divergierende Standpunkte offen angesprochen werden können”, erklärte Yılmaz laut einer Pressemitteilung ihrer Partei am Donnerstag.

Die österreichischen Vertreter trafen sich in der türkischen Hauptstadt bereits mit Mustafa Şentop, dem Präsidenten der Großen Nationalversammlung der Türkei (TBMM), und Muhammed Fatih Toprak, dem Vorsitzenden der türkischen Seite der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe und Parlamentsabgeordneten der AK-Partei.

Weitere Gespräche sind mit dem Vorsitzenden des EU-Türkei-Ausschusses, dem Vorsitzenden des EU-Harmonisierungsausschusses und dem stellvertretenden Außenminister der Türkei, Faruk Kaymakcı, geplant.

Außerdem will die Delegation aus Österreich das Mausoleum des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk, das Anıtkabir, sowie das Anatolische Zivilisationsmuseum in Ankara besuchen. Daraufhin ist ein Weiterflug nach Istanbul vorgesehen. Ein Besuch im österreichischen St. Georgs-Kolleg und St. Georgs-Krankenhaus in Istanbul ist ebenfalls geplant.

