Das TRT World Forum hat mit der „NEXT“-Plattform eine neue Veranstaltung auf die Beine gestellt, die sich an jüngere Generationen richtet. Die erste ganztägige Veranstaltung fand am Samstag im Zorlu Center in Istanbul statt. Rund 750 neugierige Köpfen aus der Türkei und dem Ausland nahmen teil. Das Event konnte live über die Social-Media-Kanäle des TRT World Forums verfolgt werden.

Im Rahmen der Veranstaltung fanden Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträge zu aktuellen sozialen, kulturellen und technologischen Themen statt. Auf der Tagesordnung standen Punkte wie der Klimawandel, Weltraumtourismus, aktuelle technologische Entwicklungen sowie die soziopolitischen Auswirkungen.

„NEXT“ richtet sich laut den Veranstaltern besonders an junge Führungskräfte, Akademiker, Aktivisten, Mitarbeiter von NGOs, Unternehmer und Journalisten. Die Welt werde mit Problemen wie Umweltkatastrophen, Terrorismus, Wirtschaftskrisen und Cybersicherheit bedroht, erklärte TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı am Samstag. Plattformen, die sich mit diesen Themen befassten, gebe es zwar bereits, doch zumeist würden die Stimmen junger Menschen vernachlässigt. Mit „NEXT“ soll sich das nun ändern.

Für die Probleme der Gegenwart seien kreative Lösungen nötig und Kreativität liege in der Natur der Jugend, so Sobacı. „NEXT“ gebe diesen jungen Köpfen eine Plattform, „um zu träumen, innovativ und dynamisch zu sein“ und es sei eine perfekte Ergänzung für das TRT World Forum. „NEXT“ sei eine Veranstaltung, die junge Menschen und die Zukunft zusammenbringe. Wo immer junge Menschen sich Gedanken um die Zukunft machten, entstünde Hoffnung, so TRT-Intendant Sobacı bei seinem Besuch der Veranstaltung.