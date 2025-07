Die türkische Botschaft in Wien hat den 58. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen Österreich und der Türkei gewürdigt. Das Abkommen gelte als eine „der wichtigen historischen Zäsuren in den bilateralen Beziehungen beider Länder“, schrieb Botschafter Ozan Ceyhun in einer Erklärung am Sonntag.

Das Abkommen bilde „die historische Grundlage der Existenz der heutigen türkischen Gemeinde in Österreich“, so Ceyhun. Er beglückwünsche „als türkischer Botschafter unsere Landsleute wie auch unsere österreichischen Freunde zu diesem bedeutenden Tag“.

Die Türken von damals sowie ihre Nachfahren hätten sich inzwischen eingelebt. Als integraler Bestandteil der österreichischen Gesellschaft hätten sie die Alpenrepublik „mitgeprägt, mitgestaltet und verändert“. Die türkische Gemeinde sei nicht nur eine große Bereicherung für das soziale und kulturelle Leben in Österreich, sondern „auch ein starkes Bindeglied zwischen beiden Ländern“, schrieb der Botschafter.

Mit Blick auf den 60. Jahrestag des Anwerbeankommens im Jahr 2024 betonte die Botschaft: „So hoffen wir, in spätestens zwei Jahren, diesen bedeutsamen Tag gebührend zu begehen.“