Eine Ausstellung im New Yorker „Turkish House“ bietet derzeit ihren Besuchern Einblicke in das Leben der Frauen im osmanischen Serail, dem Frauen vorbehaltenen Wohnkomplex innerhalb der herrschaftlichen Residenz. Im Rahmen des Projekts werden zudem Modellpuppen aus einem Museum in der Istanbuler Stadtgemeinde Üsküdar präsentiert, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. An der Eröffnung der vom türkischen Generalkonsulat in New York ausgerichteten Ausstellung nahm auch der Bürgermeister von Üsküdar, Hilmi Türkmen, teil.

„Es handelt sich um ein Projekt, das unsere historischen Werte und unsere Kultur beleuchtet“, erklärte Türkmen. Die Ehefrauen, Töchter, Mütter und Schwestern der osmanischen Sultane hätten auch im sozialen, kulturellen und künstlerischen Bereich eine wichtige Rolle gespielt. Die Bekleidung der Modellpuppen orientiere sich an den osmanischen Motiven, fügte der Bürgermeister hinzu.

Die türkische Generalkonsulin in New York, Reyhan Özgür, zeigte sich erfreut über das Projekt im „Turkish House“. Weitere Stationen des Ausstellung sollen, so kündigte sie an, Paris, Doha und Japan sein.