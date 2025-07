Weltweite Nakba-Proteste

Zum 74. Jahrestag der Nakba am 15. Mai haben weltweit Kundgebungen und Demonstrationen stattgefunden. Übersetzt bedeutet Nakba Katastrophe oder Unglück. Der Nakba-Tag erinnert an die Vertreibung von rund 800.000 Menschen aus Palästina nach der Gründung Israels. In den vergangenen Wochen hat sich der Nahost-Konflikt weiter zugespitzt. Israelische Siedler und Soldaten drangen mehrmals auf das Gelände der Al-Aksa-Moschee ein. Dabei kam es zu Szenen der Gewalt und Festnahmen. Zudem sorgte die Ermordung der Al-Dschasira-Journalistin Shireen Abu Akleh durch einen Kopfschuss für weltweite Empörung.