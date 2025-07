Generalinspekteur der Bundeswehr beklagt Mängel bei Ausbildung und Munition

Bundeswehr-Generalinspekteur Zorn hat in einem Zeitungsinterview ein Ausbildungsdefizit der Truppe infolge der Corona-Pandemie beklagt. Zudem sieht er auch einen Mangel an Munition. Er deutet an, es sei am falschen Ende eingespart worden.