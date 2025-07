Aufnahmen einer mutmaßlich geduldeten PKK-Demo in Schweden sorgen für Empörung in den sozialen Netzwerken. In einem am Montag verbreiteten Video ist zu sehen, wie eine große Flagge der Terrororganisation PKK an einer Überführung weht. Es handelt sich dabei um die zentral gelegenen Kungsgatan-Straße in Stockholm. Der Pro-PKK-Protest wird von Bengalos begleitet.

Angesichts des aktuellen NATO-Beitrittsgesuchs Schwedens befeuern die Aufnahmen die Kritik an der Regierung des Landes. Social-Media-Nutzer drücken ihr Unverständnis über das Verhalten der schwedischen Behörden gegenüber der PKK-Aktion aus. Andere Nutzer werfen Stockholm vor, „Terrorpropaganda“ im Land zu tolerieren.

Die Türkei steht einer NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens weiter skeptisch gegenüber. Ankara bezichtigt Stockholm und Helsinki einer Nähe zu Terrorgruppen und pocht auf einen Kurswechsel. Die beiden nordischen Länder verweigern nach Angaben Ankaras die Auslieferung von insgesamt 33 Mitgliedern der Terrororganisationen PKK und der Gülen-Sekte.

