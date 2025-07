Im Rahmen der diesjährigen iF Industrie Forum Design Awards, die am Montag in Berlin verliehen wurden, konnten auch zahlreiche türkische Markenanbieter mit ihren Produktdesigns punkten. Nicht weniger als 39 umweltfreundliche und nachhaltige Produkte türkischer Designer wurden mit dem „2022 iF Design Award“ ausgezeichnet, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Die „iF Design“-Auszeichnung gilt als jene der ältesten unabhängigen Designorganisation der Welt. Im Vorfeld hatten Designer aus 57 Ländern insgesamt rund 11.000 Bewerbungen eingereicht. Türkische Designbewerbungen, versehen mit dem Logo „Made in Türkiye“, wurden von 132 Mitgliedern einer Jury bewertet, die sich aus unabhängigen Fachleuten aus aller Welt zusammensetzte.

Die Vertreterin der Türkei für iF Design, Sinem Kocayaş, erklärte, dass eine Auszeichnung Unternehmen dabei helfe, ihre Bekanntheit und den Umsatz zu steigern. „Ein gutes und erfolgreiches Design hat immer die Kraft, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben. Wichtig ist, dafür zu sorgen, dass der Erfolg sichtbar ist.“ Eine iF-Design-Bewerbung sei zudem ein ausgezeichneter Weg, um sicherzustellen, dass das eigene Produktdesign objektiv von Experten bewertet werde.