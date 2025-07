Armenien: Proteste gegen Regierungschef

Bei Protesten gegen Regierungschef Nikol Paschinjan in Armenien sind am Mittwoch mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Die Menschen, die an verschiedenen Stellen der Hauptstadt Eriwan die Straßen und Metro-Eingänge blockierten, fordern seit Tagen den Rücktritt Paschinjans.