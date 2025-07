In Kassel haben Unbekannte eine Moschee großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und durch Steinwürfe beschädigt. Die Tat sei in der Nacht zum Donnerstag von mindestens drei Tätern verübt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Gruppe flüchtete demnach anschließend über einen Fußweg vom Tatort in Richtung des Flusses Fulda.

Das Motiv für die Tat war noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen. Der Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.