Das Gastronomiefestival im türkischen Balıkesir ist am Samstag eröffnet worden. Das Motto: „türkische Küche“. Es wird organisiert vom türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus sowie vom Präsidialamt. Zu diesem Anlass veranstalteten die türkischen Generalkonsulate in Düsseldorf, Köln, Essen und Münster ihrerseits ein gemeinsames Mahl im nordrhein-westfälischen Neuss. Dabei wurden zahlreiche Gerichte präsentiert und die gesunden sowie nachhaltigen Aspekte der türkischen Küche vorgestellt.

Die Düsseldorfer Generalkonsulin Ayşegül Karaarslan sagte zu der Nachrichtenagentur Anadolu, dass ein „Istanbul-Menü“ für die deutschen Gäste vorbereitet worden sei. Damit habe man den Gästen Gerichte näherbringen wollen, die sie sonst aus dem Alltag weniger kennen würden. Karaarslan zeigte sich zufrieden über die Auswahl, denn die Gäste hätten nach den Rezepten gefragt.

Im Rahmen der Mottowoche wurde auch das Buch „Türkische Küche mit jahrhundertealten Rezepten“ vorgestellt. Es wurde vom türkischen Präsidialamt in Kooperation mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus erstellt. Das Buch soll die Vielfalt der türkischen Küche international bekannt machen.

Die „Woche der türkischen Küche“ soll von nun an jedes Jahr vom 21. bis zum 27. Mai in der Türkei sowie in den türkischen Botschaften und Konsulaten gefeiert werden.