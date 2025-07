Die Türkei will im Rahmen des Raumfahrtprogramms des Landes einen Bürger auf eine wissenschaftliche Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) schicken. „Im Rahmen des nationalen Raumfahrtprogramms beginnt die Türkei offiziell mit der Entsendung von türkischen Bürgern zur Internationalen Raumstation“, erklärte Präsident Recep Tayyip Erdoğan zum Vorhaben seiner Regierung am Montag nach einer Kabinettssitzung. Die Bewerbungsphase wurde sogleich noch am Montagabend eröffnet.

Bewerber müssen naturwissenschaftlichen oder technischen Background habenDer erste türkische Astronaut soll bis Ende des Jahres vorbereitet werden und voraussichtlich schon in der ersten Hälfte des Jahres 2023 seine Reise antreten. Der Ausgewählte soll während seines zehntägigen Aufenthalts auf der ISS wissenschaftliche Experimente durchführen, teilte das Ministerium für Industrie und Technologie in einer Erklärung mit.

Im Sinne des von der Regierung skizzierten Anforderungsprofils können sich Bürger, die unter 45 Jahre alt sind, einen Bachelor-Abschluss in Ingenieur- oder Naturwissenschaften besitzen und sehr gut Englisch sprechen, unter uzaya.gov.tr für das Programm bewerben. Bewerbungen werden bis zum 23. Juni 2022 entgegengenommen.

ISS-Mission als Teil des offiziellen Zehn-Jahres-Konzepts für die RaumfahrtAm Ende aller vorgesehenen Auswahlverfahren wird die Zahl der Kandidaten auf zwei reduziert, von denen einer die Gelegenheit erhält, als erster türkischer Staatsbürger zur Internationalen Raumstation zu fliegen. Die angekündigte ISS-Mission ist Teil des Zehn-Jahres-Raumfahrtplans der Türkei, der vor einem Jahr vorgestellt wurde.