Brasilien: Puma in Schultoilette entdeckt

In der Toilette einer Grundschule in der brasilianischen Stadt Nova Lima ist ein Puma entdeckt worden. Feuerwehrleute sperrten das Tier in dem Raum ein, bis Helfer von der Umweltbehörde und ein Tierarzt eintrafen. Der Puma wurde betäubt und anschließend in die freie Wildbahn entlassen.