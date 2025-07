Die Veranstaltungsreihe „TalentForBiz“ hat am Freitag engagierten Nachwuchstalenten in Köln ihre Türen geöffnet. Bis Samstag können sich Interessenten im Kölner Marriott Hotel bei Personalverantwortlichen türkischer Weltkonzerne wie Turkish Airlines oder Aselsan vorstellen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Auch TRT Deutsch ist vor Ort, Chefredakteur Kaan Elbir kam bei einer Gesprächsrunde mit jungen Teilnehmern zusammen.

Die Messe wird vom Personalabteilungsbüro des türkischen Präsidialamts unterstützt und soll die Firmenkultur global agierender türkischer Unternehmen jungen Gästen näher bringen. Unter anderem in Gesprächsrunden können Interessierte Informationen über Karriereperspektiven erhalten.

Der Leiter des Personalabteilungsbüros des türkischen Präsidialamts, Salim Atay, informierte vor Ort über den Ablauf des ersten Tages von „TalentForBiz“ in Köln. Gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu erklärte er, dass das Ziel der Messe die Herstellung des Kontakts zwischen jungen Türkischstämmigen und den teilnehmenden Unternehmen sei.

„Wir geben ihnen die Möglichkeit, ein Praktikum oder einen Job zu finden“, betonte er. Im Vergleich zu großen Unternehmen in Deutschland hätten junge Türkischstämmige bei global tätigen türkischen Unternehmen höhere Einstiegschancen, so Atay.

Die AK-Partei-Abgeordnete Özlem Zengin nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil. Sie hob hervor, dass die Präsenz hochkarätiger Technologiefirmen bei der Messe wichtig sei. „Mich hat das Interesse der hier geborenen türkischstämmigen Jugendlichen begeistert, die zum großen Teil an deutschen Universitäten Ingenieurwissenschaften studieren“, so Zengin.

