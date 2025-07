Die Türkei und Aserbaidschan wollen mehrere Abkommen in den Bereichen Raumfahrt, Technologie und Industrie unterzeichnen. Das gab der türkische Minister für Industrie und Technologie, Mustafa Varank, am Freitag in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku bekannt. Er besucht dort die Technologiemesse Teknofest, die vom 26. bis 29. Mai stattfindet. Die von der Türkei im Jahr 2018 gegründete Luft- Raumfahrt- und Technologiemesse findet das erste Mal im Ausland statt.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu hob Varank ein geplantes Abkommen zwischen den Weltraumagenturen der Türkei und Aserbaidschans hervor. Dieses werde beiden Ländern ermöglichen, gemeinsam zu handeln, insbesondere im Bereich der Satellitentechnologie.

Die beiden Länder, die enge wirtschaftliche Beziehungen unterhalten, wollen außerdem einen gemeinsamen Technologiepark errichten, wie Varank ankündigte.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird beim Teknofest erwartet. Er wird voraussichtlich am Samstag in Baku eintreffen, um den Veranstaltungsort gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Aliyev zu besuchen.

Mehr zum Thema: Teknofest: Erster Auslandsableger startet in Aserbaidschan