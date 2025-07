Bei einem türkischen Anti-Terror-Einsatz im Nordirak sind am Wochenende zwei türkische Soldaten ums Leben gekommen. Wie das Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, wurde ein Soldat getötet, als am Samstag ein Sprengsatz in seiner Nähe explodierte. Ein weiterer Soldat erlag demnach seinen Verletzungen, die er am Freitag beim Feindkontakt erlitten hatte. Insgesamt kamen damit seit Dienstag acht türkische Soldaten im Nordirak ums Leben.

Die türkische Regierung ordnete in der Vergangenheit zahlreiche Einsätze gegen Stellungen der Terrororganisation PKK in der Türkei, in Syrien und im Irak an. Im Nordirak wird die Türkei von der Regierung der Autonomen Region Kurdistans unterstützt. Die PKK verfügt dort über Ausbildungszentren.

In der Türkei wird die PKK für den Tod von etwa 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die Gruppe wird auch in der EU und den USA als Terrororganisation gelistet.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte vergangene Woche einen neuen Militäreinsatz im Norden Syriens angekündigt, mit dem eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone geschaffen werden solle.