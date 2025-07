Noch nie ist in einem Mai so viel Solarstrom erzeugt worden wie in diesem Jahr. „Viele sonnige Tage haben im Mai 2022 für einen neuen Monats-Rekord beim Solarstrom gesorgt“, erklärte am Montag der Stromanbieter Eon. Bis einschließlich Sonntag wurden laut einer Auswertung des Energieanbieters im Mai knapp 6,9 Milliarden Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt, das war bereits deutlich mehr als im bisherigen Rekord-Mai im Jahr 2020.

Vor zwei Jahren konnten insgesamt 6,2 Milliarden Kilowattstunde Sonnenstrom ins Netz eingespeist werden. Im vergangenen Jahr war die Sonnenstromproduktion im Mai mit knapp 5,9 Milliarden Kilowattstunde etwas geringer ausgefallen.