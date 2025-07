Lichtspiel an der Hagia Sophia

Zur Feier des 569. Jahrestages der Eroberung wurde am Wochenende die 537 fertiggestellte Hagia Sophia in Istanbul mit einer eindrucksvollen Lichtershow bespielt. Nach der Einnahme der Stadt im Jahr 1453 wandelte Sultan Mehmet II. das symbolträchtige Bauwerk in eine Moschee um.