Der türkische Außenminister Hakan Fidan sieht den Grund für den Stillstand der EU-Beitrittsverhandlungen in der „Identitätspolitik“ des Staatenverbundes. Die EU sei nicht bereit, ein „großes muslimisches Land“ in ihre Reihen aufzunehmen, so Fidan am Montag in Ankara. Zuvor traf er sich mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.