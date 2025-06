In der Nacht des historischen Champions-League-Triumphs von Paris Saint-Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu gewaltsamen Krawallen gekommen. Randalierer plünderten Geschäfte, schlugen Fensterscheiben ein und zündeten Autos an - 294 Menschen wurden festgenommen, wie französische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Ausschreitungen gab es demnach vor allem auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées und nahe des Prinzenparks, wo sich Zehntausende Fußballfans zum Public Viewing versammelt hatten. Die Einsatzkräfte wurden teils mit Feuerwerkskörpern beschossen und gingen ihrerseits mit Tränengas gegen Krawallmacher vor.