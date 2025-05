Die kollektive Entschlossenheit von Türkiye, eine Zukunft ohne Terror zu gestalten, wird immer stärker, da das Land in eine neue, entscheidende Phase seiner Anti-Terror-Bemühungen eintritt.

Der türkische Kommunikationsdirektor, Fahrettin Altun, erklärte am Montag auf der Plattform X, dass die Ankündigung der PKK, sich zu entwaffnen und aufzulösen, ein eindeutiger Beleg für die unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan erzielten Fortschritte sei.

Altun betonte, dieses Ereignis markiere einen bedeutenden Schritt im Rahmen des Prozesses „Terrorfreies Türkiye“ und stärke die nationale Entschlossenheit, die diesen Weg von Beginn an getragen habe.

„Türkiye hat in über 40 Jahren Konflikt große Opfer gebracht“, so Altun. „Unser Land hat einen hohen Preis bezahlt, schwere Zeiten durchlebt und – am schmerzlichsten – unzählige Söhne und Töchter im Dienst für die Heimat verloren.“

Er ergänzte: „In diesem bedeutenden Moment gedenken wir unserer geschätzten Märtyrer mit tiefem Respekt, Barmherzigkeit und Dankbarkeit – denn es ist ihr unvergleichliches Opfer, das uns bis hierher gebracht hat.“

Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit

Altun stellte klar, dass der Prozess „Terrorfreies Türkiye“ weder eine kurzfristige Initiative sei, noch über Nacht abgeschlossen werde. Vielmehr handle es sich um ein langfristiges Vorhaben, das aus dem Bestreben heraus geboren wurde, für alle Bürger eine friedliche, stabile und gewaltfreie Gesellschaft zu schaffen.

Er bekräftigte, dass der türkische Staat mit all seiner Erfahrung, Kapazität und institutionellen Stärke weiterhin unermüdlich daran arbeiten werde, Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit dauerhaft zu gewährleisten.

Um einen gesunden Fortgang dieses Prozesses zu sichern, würden – so Altun – die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Jeder Schritt werde mit größter Sorgfalt, Transparenz und unerschütterlicher Entschlossenheit geplant und durchgeführt.

„Die Maßnahmen unseres Staates werden mit großer Sensibilität und Klarheit umgesetzt“, so Altun weiter. „Jeder Schritt wird wohlüberlegt und entschlossen sein, damit der Prozess ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann.“

Die Führungsrolle von Präsident Erdoğan

Altun hob zudem die entscheidende Unterstützung durch das türkische Volk hervor: „Unsere edle Nation steht weiterhin geschlossen hinter unserem Staat, unserer Regierung und dem politischen Willen unseres Präsidenten – und bekräftigt dies bei jeder Gelegenheit.“

Mit Blick auf den gemeinschaftlichen und integrativen Charakter des Prozesses würdigte Altun den Aufruf vom MHP-Vorsitzenden Devlet Bahçeli zur Einleitung dieser Phase und lobte die Führungsstärke Präsident Erdoğans bei der Umsetzung.

„Dies ist ein gemeinsamer Weg in Richtung eines terrorfreien Türkiyes – ein Weg, den Staat und Volk Seite an Seite beschreiten“, sagte Altun.

Er schloss mit der Hoffnung, dass dieser Prozess nicht nur Türkiye dauerhaften Frieden und positive Ergebnisse bringen möge, sondern auch der gesamten Region zugutekommt.