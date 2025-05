Die Vereinten Nationen haben am Dienstag die Bemühungen von Türkiye um eine dauerhafte Friedenslösung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gewürdigt.

Auf die Frage der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu nach den Erwartungen der UN an die neue Runde der Russland-Ukraine-Friedensgespräche, die am Donnerstag in Istanbul stattfinden soll, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric bei einer Pressekonferenz:

„Wir schätzen stets die Rolle, die Türkiye bei dem Versuch gespielt hat, diesen Konflikt zu beenden.“

„Unsere Haltung bleibt unverändert: Wir wollen ein Ende des Konflikts im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht sehen“, fügte er hinzu und betonte, dass die UN „alle Bemühungen in diese Richtung unterstützen“.

Der diplomatische Vorstoß ist der jüngste Versuch, den Krieg zu beenden, der Anfang 2022 begann. Die direkten Gespräche mit der Ukraine wurden am Sonntag von Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeschlagen und werden sowohl von Türkiye als auch von den USA unterstützt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Teilnahme bestätigt.