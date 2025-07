Ultranationalistische Israelis hinterlassen Spur der Gewalt

Beim umstrittenen Flaggenmarsch ultranationalistischer Israelis in Jerusalem ist es zu gewalttätigen Vorfällen mit zahlreichen Verletzen gekommen. Trotz Warnungen zogen am Sonntag Tausende mit Israel-Flaggen durch das muslimisch-palästinensische Viertel der Altstadt. Beteiligt waren neben zionistischen Jugendverbänden auch israelische Abgeordnete. Trotz Verbot verrichteten sie Gebete am Tempelberg (Al-Haram al-Scharif). Dort befindet sich auch die Al-Aksa-Moschee, die als drittwichtigstes Heiligtum für Muslime gilt. Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung.