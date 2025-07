Die Türkei hat mit einem Schreiben an die Vereinten Nationen die Verwendung der Eigenbezeichnung „Türkiye“ für das Land nun offiziell etabliert. Dies verkündete der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Dienstag auf seinem Twitter-Account. Künftig soll das Land auch in anderen Sprachen als „Türkiye“ bezeichnet werden.

Das Projekt sei gemeinsam mit der Kommunikationsdirektion umgesetzt worden, teilte der Außenminister mit. Ankara habe auch anderen internationalen Organisationen die Namensänderung zu „Türkiye“ mittgeteilt.

Die Bemühungen der Türkei um eine Etablierung der Eigenbezeichnung „Türkiye“ bei offiziellen Aktivitäten und der Korrespondenz waren bereits Ende des vergangenen Jahres gestartet worden. „Die Bezeichnung Türkiye repräsentiert die Kultur, die Zivilisation und die Werte der türkischen Nation auf die beste Art und Weise“, sagte damals der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem Rundschreiben.