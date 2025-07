Das deutsche Glasunternehmen SCHOTT setzt den Expansionskurs in der Türkei fort. Laut einer schriftlichen Erklärung wird das Mainzer Unternehmen am Donnerstag seine neue Produktionsstätte in der türkischen Provinz Bolu feierlich eröffnen. In die Errichtung der zweiten Anlage habe das Unternehmen rund zwölf Millionen Euro investiert, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern sollen hochwertige Gläser, vor allem für Backöfen, Herde, Abzugshauben und Kühlschränke, hergestellt werden. SCHOTT will mit der Investition die Kapazität um 50 Prozent erhöhen. Mit der Fertigstellung der Produktionsstätte in Bolu wird das Unternehmen zudem die Zahl seiner Mitarbeiter von 700 auf 1000 erhöhen.

Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich Spezialglas, Glaskeramik und anderer High-Tech-Werkstoffe. Seit 1989 exportiert der Konzern Produkte aus der Türkei in 20 Länder. Weltweit beschäftigt SCHOTT rund 16.500 Mitarbeiter an über 30 Standorten.