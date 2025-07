Vereinte Nationen bestätigen Eigenbezeichnung „Türkiye“

Die Vereinten Nationen haben die Eigenbezeichnung „Türkiye“ für die Türkei offiziell bestätigt. Fortan wird das Land auch auf internationaler Ebene so betitelt. Präsident Erdoğan betonte, der Name repräsentiere die Werte der Nation am besten.