In Frankfurt ist eine Frau Opfer eines mutmaßlich rassistischen Angriffs geworden. Ein unbekannter Mann soll am Dienstag laut Angaben der Polizei die Haare der 22-Jährigen angezündet haben, wie das Nachrichtenportal „IslamiQ“ berichtete.

„Während sie aneinander vorbeigingen, bemerkte sie an ihrem Kopf plötzlich eine Flamme an den Haaren, die in der Folge angesengt wurden“, erklärte die Polizei.

Die Sicherheitsbehörden vermuten einen rassistischen Hintergrund der Tat. Vor der Flucht habe der mutmaßliche Täter der Frau zugerufen, „das Land zu verlassen“. Die Frau selbst habe noch rechtzeitig auf den Angriff reagiert. Sie erlitt keine weiteren Verletzungen. Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mehr dazu: Demonstration gegen Rassismus: 200 Studenten protestieren an der Uni Bremen