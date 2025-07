Erfolg für Turkish Cargo: Die Luftfrachtmarke von Turkish Airlines (THY) ist mit dem „International Award for Excellence in Air Cargo“ ausgezeichnet worden. Der Preis wurde von der renommierten Fachzeitschrift „STAT Trade Times“ am Mittwoch im indischen Mumbai verliehen.

Turkish Cargo erhielt den Preis in der Kategorie „am schnellsten wachsende internationale Frachtfluggesellschaft“. Bei der Preisverleihung nahmen Fachleute aus der Luftfahrtbranche und internationale Luftfrachtunternehmen teil.

Laut Pressemitteilung von Turkish Airlines ist Turkish Cargo derzeit die fünftgrößte Frachtfluggesellschaft der Welt. „Mit unserem Luftfrachtdienst in 132 Ländern befinden wir uns im Zentrum der schnell wachsenden und sich schnell entwickelnden Logistikbranche“, sagte Turhan Özen, stellvertretender Generaldirektor von Turkish Cargo, zur Nachrichtenagentur Anadolu. Ziel sei es nun, im globalen Frachtfluggeschäft unter die Top drei Unternehmen aufzusteigen.